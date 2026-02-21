Dois homens são presos por violência doméstica durante operação nacional em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu dois homens na manhã deste sábado (21) durante ações da Operação Mulheres 2026, mobilização nacional voltada ao enfrentamento da violência de gênero. As capturas ocorreram nos bairros Parque do Sol e Parque do Lageado, em Campo Grande.

As prisões foram realizadas pela equipe de capturas da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital.

No primeiro caso, o mandado tem origem em registro de ocorrência por violência doméstica e familiar, envolvendo ameaça, injúria e lesão corporal praticadas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. A prisão preventiva foi decretada após o descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas pela Justiça.

O segundo caso também está relacionado ao descumprimento de medidas protetivas. A decisão judicial determinou a prisão preventiva do investigado e revogou a monitoração eletrônica que havia sido aplicada anteriormente.

Após a realização dos procedimentos legais, os dois presos foram encaminhados à Deam e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Operação Mulheres 2026

A Operação Mulheres 2026 integra a Ação Nacional de Enfrentamento à Violência de Gênero, coordenada pelo Governo Federal, por meio da SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOP). A iniciativa prevê diligências em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, com foco no combate a crimes praticados contra mulheres.

