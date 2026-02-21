Caminhão com cerca de 80 bois tomba na BR-163 em Jaraguari e motorista fica ferido

Foto: divulgação/Motiva Pantanal
Um caminhão que transportava aproximadamente 80 bois tombou no início da madrugada deste sábado (21) na BR-163, em Jaraguari, a 36 quilômetros de Campo Grande. O motorista sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento médico.

De acordo com a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da rodovia, o acidente ocorreu por volta da 1h, no km 511, quando o caminhoneiro seguia no sentido Sul. Após o tombamento, o veículo ficou sobre o canteiro central, já no sentido Norte da BR-163.

O motorista foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, na Capital. Apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves.

Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o tombamento. A concessionária informou que o trecho está devidamente sinalizado desde o início da semana, em razão de obras de duplicação que exigem desvio de tráfego.

Segundo a Motiva Pantanal, o fluxo de veículos no km 511 não foi impactado pelo acidente, já que o local já operava com desvio para uma pista lateral. Após o ocorrido, representantes da seguradora estiveram no local para contabilizar os prejuízos, providenciar a remoção dos bovinos e a retirada do caminhão.

 

