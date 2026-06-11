Acidente entre ambulância, carreta e carro deixa 12 feridos e interdita trecho da BR-163 em Jaraguari

Um acidente envolvendo uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste, uma carreta e um Chevrolet Vectra deixou 12 pessoas feridas na noite dessa quarta-feira (10), no km 527 da BR-163, em Jaraguari, município localizado a cerca de 47 quilômetros de Campo Grande. Apesar do impacto da colisão, todas as vítimas sofreram apenas ferimentos leves.

De acordo com a concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da rodovia, equipes de resgate foram acionadas logo após o acidente para prestar atendimento aos ocupantes dos três veículos. As causas e a dinâmica da colisão ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

A ocorrência também mobilizou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que auxiliaram no atendimento às vítimas e na organização do tráfego durante os trabalhos de socorro. Por conta do acidente, a pista no sentido sul precisou ser totalmente interditada, enquanto o fluxo no sentido norte passou a operar em sistema de pare e siga.

A interdição provocou congestionamento de aproximadamente três quilômetros no trecho. Equipes da concessionária permaneceram no local para garantir a segurança dos motoristas e realizar a remoção dos veículos envolvidos.

A ambulância transportava pacientes de São Gabriel do Oeste no momento da batida. Após o acidente, a prefeitura providenciou outro veículo para concluir o deslocamento das pessoas atendidas. Segundo a secretária municipal de Saúde, Kátia Lira, todos os ocupantes receberam assistência e passam bem.

“Graças a Deus todos estão bem. Nossa equipe está na estrada para buscar nossos pacientes. Já falei com o motorista e o coordenador também está a caminho. Iremos prestar todo o atendimento que for necessário”, afirmou a secretária.

Além do envio de uma nova ambulância, a administração municipal deslocou equipes de apoio para acompanhar os pacientes e assegurar a continuidade do atendimento. Até o início da noite, profissionais da concessionária e demais órgãos envolvidos permaneciam na rodovia trabalhando para liberar completamente o tráfego.

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