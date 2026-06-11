Chuva forte e temporais devem atingir diversas regiões de Mato Grosso do Sul

Previsão indica pancadas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento de até 50 km/h ao longo do dia

Mato Grosso do Sul deve enfrentar um dia de instabilidades climáticas, segundo o Clima Tempo, com previsão de chuva moderada a forte acompanhada de trovoadas e temporais em diversas regiões do Estado.

As condições são favorecidas pela atuação de uma área de baixa pressão continental associada ao Jato de Baixos Níveis, fenômenos que intensificam a formação de nuvens carregadas principalmente nas regiões sul, sudoeste, sudeste e leste sul-mato-grossenses desde as primeiras horas do dia.

Durante a manhã, as pancadas de chuva devem continuar concentradas nessas áreas. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para outras regiões do Estado, mantendo o risco de temporais em grande parte do território sul-mato-grossense.

A previsão indica que as chuvas persistam até o período da noite em Mato Grosso do Sul. Além das precipitações, há possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento associadas às áreas de instabilidade.

Os ventos devem variar entre 40 e 50 quilômetros por hora, especialmente nas regiões oeste, sul e no interior do Estado.

Por conta da maior presença de nebulosidade e das chuvas frequentes, as temperaturas tendem a ficar mais amenas na metade sul de Mato Grosso do Sul.

A orientação é para que a população acompanhe os avisos meteorológicos e redobre a atenção em caso de temporais, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos e ventos fortes.

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