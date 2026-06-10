Homem é colocado sob monitoramento eletrônico após decisão judicial em investigação de violência doméstica

Medida foi cumprida pela Deam em Campo Grande e inclui tornozeleira eletrônica e restrição de aproximação da vítima

Na tarde de terça-feira (9), a equipe de capturas da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande cumpriu um mandado de monitoramento eletrônico contra um homem de 23 anos investigado por violência doméstica.

Ele foi localizado em Ponta Porã e encaminhado à Central de Monitoramento, onde passou pela instalação de tornozeleira eletrônica, conforme determinação judicial.

A medida foi autorizada no âmbito de uma investigação sobre violência doméstica e familiar contra uma ex-companheira, com quem o homem manteve relacionamento por cerca de um ano e meio, encerrado em dezembro de 2025.