Homem é colocado sob monitoramento eletrônico após decisão judicial em investigação de violência doméstica

Medida foi cumprida pela Deam em Campo Grande e inclui tornozeleira eletrônica e restrição de aproximação da vítima
Na tarde de terça-feira (9), a equipe de capturas da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande cumpriu um mandado de monitoramento eletrônico contra um homem de 23 anos investigado por violência doméstica.
Ele foi localizado em Ponta Porã e encaminhado à Central de Monitoramento, onde passou pela instalação de tornozeleira eletrônica, conforme determinação judicial.
A medida foi autorizada no âmbito de uma investigação sobre violência doméstica e familiar contra uma ex-companheira, com quem o homem manteve relacionamento por cerca de um ano e meio, encerrado em dezembro de 2025.
Segundo os registros policiais, a vítima relata que a relação era marcada por comportamento controlador, ciúmes excessivos, ofensas, ameaças e episódios de violência física e psicológica. Após o término, afirma que o contato teria continuado por diferentes meios, como ligações, mensagens, SMS, transferências via PIX e aproximações em locais que frequentava.
Em outro boletim de ocorrência, ela relata que o homem teria descumprido medida protetiva ao se aproximar dela em uma lanchonete, quando ela estava acompanhada de um amigo. No registro, também há menção a falas atribuídas ao investigado durante o episódio.
A Justiça determinou o uso de monitoramento eletrônico e fixou distância mínima de 200 metros da residência da vítima. O ato foi aprovado devido ao histórico apresentado e da suspeita de descumprimento de medidas judiciais.
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