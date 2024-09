Homem é encontrado morto em calçada após receber facada no peito

Homem ainda sem identificação foi encontrado morto, na madrugada deste domingo (1), no bairro Centro Oeste, em Campo Grande, após receber uma facada na região do peito.

Conforme Boletim de Ocorrência, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio) foram acionadas após o corpo de um homem ser encontrado na calçada em frente a um comércio.

Ao chegarem no local, constataram o óbito da vítima e acionaram a Perícia. Durante análise no corpo, os peritos encontraram uma perfuração feita no peito do homem, que aparenta ter entre 40 e 50 anos, mas que não portava nenhum documento, apenas um cartão bancário.

Próximo dele, estava jogada no chão uma faca do tipo peixeira, com 32 centímetros de lâmina, suja de sangue. O objeto foi recolhido para análise pericial. O comércio em frente possui câmeras de segurança, mas por ser madrugada, o estabelecimento estava fechado e os policiais não tiveram acesso às imagens.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio simples.

