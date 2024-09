Adolescente morre afogado em represa de fazenda em Naviraí

Corpo do jovem foi resgatado por amigos e levado ao hospital, mas já estava sem vida ao chegar na unidade

Um jovem de 16 anos morreu na tarde deste domingo (1º) após se afogar em uma represa localizada na Fazenda Estrela, em Naviraí, a aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Tá Na Mídia Naviraí, por volta das 16h, amigos do adolescente foram até a residência de seu tio para informar que ele havia se afogado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate, encaminhando a vítima para o Hospital Municipal Antônio Augusto dos Santos.

No entanto, ao chegar no pronto-socorro, os médicos constataram que o adolescente já estava sem vida. De acordo com relatos, ele foi retirado da água com a ajuda de outros dois jovens.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

