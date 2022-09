Motorista morre na hora após cair com carro em córrego da BR-163

Um jovem ainda não identificado, de 26 anos, morreu na tarde desta terça-feira (27), após perder o controle da direção de um carro Ford Fiesta, prata, e cair dentro de um córrego no quilômetro 487, da BR-163, em frente ao Bairro Jardim Montevidéu, norte de Campo Grande.

Segundo a esposa do rapaz, a vítima do acidente se trata de um morador do Bairro Bosque da Esperança, na Capital. Além disso, que ele seguia no sentido de Três Lagoas para a saída de Cuiabá. Ela não sabe o que aconteceu, conforme apurado pela reportagem.

Equipes da Polícia Militar, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros Militar, assim como a CCR MSVia, foram deslocadas até o acidente para atender a ocorrência. A delegada da 3º DP (Departamento de Polícia) da Capital, Jennifer Estevam, e sua equipe encaminharam a esposa vítima para a delegacia para esclarecer um pouco mais da situação.

Por conta da altura e mata alta na região, foram mobilizadas mais de 15 autoridades para apoiar a ocorrência e acompanharem a retirada do veículo e o corpo da vítima do barranco. Quem comanda a operação de retirada é o Capitão Rodrigo Alves, Comandante de socorro da Capital.

O local foi isolado e despertou a curiosidade da população na rodovia com o fluxo rápido de veículo, que ficou por um período com o tráfego lento.

com informações do repórter Willian Leite com Marcos Maluf