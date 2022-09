Câmara aprova quatro projetos na sessão desta terça-feira

Na sessão desta terça-feira (27) da Câmara Municipal de Campo Grande os vereadores aprovaram, quatro projetos de lei. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 10.777/22, da Mesa Diretora, que altera o Anexo II da Lei n. 6.799/22. A alteração deve-se ao fato de que os vereadores Prof. João Rocha e Otávio Trad solicitaram a substituição de entidades anteriormente indicadas para recebimento dos recursos do Fundo de Investimentos Sociais.

Também o projeto de lei 10.432/21, do vereador Betinho, que declara de utilidade pública a Associação Ação Amando Vidas. E o projeto de lei 10.782/22, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, que denomina “Rua Ignácio Theodoro Pereira” o trecho que interliga a Av. Frida Puxian com a Av. Guaicurus, compreendido entre a Rua dos Democráticos e Rua Salomão Abdalla, no Jardim Itamaracá.

Já o projeto de lei n. 10.611/22 foi aprovado em primeira discussão e institui o Dia Municipal da Conscientização da Hemofilia, a ser comemorado no dia de 17 de abril. O projeto é de autoria do vereador Dr. Sandro Benites.