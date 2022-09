Menina de 5 anos é estuprada e mãe tenta acobertar o crime

Uma criança de cinco anos foi vítima de estupro na noite de segunda-feira (26), em Bodoquena, município a 285 quilômetros de Campo Grande. O crime ainda tentou ser acobertado pela própria mãe da criança. A mulher teria tentado acusar o pai da menina, mas o fato foi testemunhado pelo irmão da vítima, uma criança de oito anos que identificou o verdadeiro suspeito para a polícia.

De acordo com informações do site Bonito Mais, foi a própria mãe que teria acionado a policia, com informações de que sua filha tinha sido estuprada pelo próprio pai, seu ex-marido. Porém, quando o pai chegou a casa da família, a mulher começou a mudar a história, e disse que o crime havia sido cometido por outro homem e que o filho mais velho foi testemunha da ação.

A criança confirmou o crime. O menino explicou que estava no bar com a mãe, a irmã e o com o suspeito, quando em determinado momento o homem pegou a menina, levou-a para um terreno baldio ao lado e cometeu o crime. Segundo a mãe, o menino foi o único a presenciar o estupro e teria tentado defender a irmã, mas foi empurrado pelo homem e acabou se ferindo.

Ela alegou que não viu o crime pois estaria pagando a conta no estabelecimento. Porém, ela tentou esconder o fato e teria apagado vestígios do crime, dando banho na menina e lavando as roupas que a vítima usava na hora da violência sexual.

O conselho tutelar e uma ambulância foram chamados. A criança reclamava de dores na região do abdômen e iria passar por atendimento médico e perícia. O suspeito foi identificado e preso em flagrante, junto com a mãe das crianças, pelos crimes de estupro de vulnerável e omissão de socorro.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações do site Bonito Mais.

Leia também: Jovem é preso por violentar e manter mulher presa em casa no Zé Pereira