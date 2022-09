Candidato a deputado estadual, Rhiad cresce em pesquisa e tem chances reais de ser eleito

Candidato a deputado estadual pelo União Brasil com o número 44333, o advogado Rhiad Abdulahad deu mais um passo importante na briga por uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para 2023. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil e divulgada hoje (27), Rhiad cresceu na preferência dos eleitores sul-mato-grossenses e já aparece empatado em 1º lugar com 1,20% das intenções de votos dentro da legenda, que deve eleger três candidatos para a Casa de Leis nas eleições do próximo domingo (02).

Para o candidato, a pesquisa eleitoral é o raio-X do momento e, felizmente, o seu nome aparece muito bem na briga pelas 24 vagas da Assembleia Legislativa porque as pessoas conheceram melhor suas propostas.

“Na medida em que ficamos mais conhecidos, conquistamos os corações e mentes dos eleitores, que passam a confiar no nosso projeto de contribuir com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Nos últimos meses, optei por fazer uma campanha propositiva, mostrando minhas propostas para a saúde, educação, segurança pública e empreendedorismo. Agora, nesta reta final, espero que o eleitor entenda que posso ser a renovação, mas com responsabilidade”, reforçou Rhiad.

O Instituto Ranking Brasil entrevistou três mil pessoas, em 30 municípios do Mato Grosso do Sul, por setores censitários do IBGE de 2010, entre os dias 23 e 26 de setembro de 2022. A pesquisa foi executada e registrada com os números MS-00892/2022, no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), e BR-01779/2022, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sendo que a margem de erro máxima estimada é de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, enquanto o intervalo de confiança é de 95%.