Homem é baleado no Portal Caiobá; irmão vítima foi morto no mesmo endereço há cinco meses

Um homem de 30 anos foi baleado por atiradores que chegaram em um carro escuro e uma moto vermelha na Rua Cachoeira do Campo, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. O crime aconteceu na noite de sábado (2), por volta das 21h. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou à Polícia Militar que os atiradores chegaram rapidamente e dispararam contra seu filho.

A mulher também disse que, há cinco meses, outro filho foi assassinado no mesmo endereço, mas disse desconhecer as motivações do ataque mais recente. Com base nas investigações informadas pela mãe, os policiais realizaram rondas na região, mas ainda não localizaram os veículos suspeitos.

O homem, atingido por dois disparos, um no peito e outro na coxa direita, foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coophavila, onde recebeu atendimento médico. Ainda conforme o registro policial, no hospital, ele afirmou aos policiais que não conhece os autores do crime e não sabe o que poderia ter motivado o ataque.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado pela emboscada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar os responsáveis ​​pelo atentado.

