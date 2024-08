Caminhão carregado com areia tomba em rotatória de Campo Grande

Motorista, de 40 anos, ficou ferido, no final da manhã desta sexta-feira (30), na região do bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, após tombar o caminhão carregado com areia que conduzia.

Conforme informações, a vítima carregou o veículo no bairro Maria Aparecida Pedrossian e iria descarregar a carga no Nova Lima. Entretanto, ao passar pela rotatória que dá acesso ao bairro, perdeu o controle da direção e tombou o caminhão.

Com a queda, parte da carga ficou espalhada pelo local e o veículo com duas rodas para o alto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem foi levado por familiares para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia.

Por ser trecho da BR-163, um guincho da CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, auxiliou na retirada do caminhão. Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

