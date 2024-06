Motociclista morre ao invadir contramão e colidir com carreta em Deodápolis

Moisés Pires de Carvalho, de 42 anos, faleceu na noite deste domingo (2) após um grave acidente na BR-376, em Deodápolis, a 265 quilômetros de Campo Grande. O incidente ocorreu quando Moisés invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma carreta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da carreta estava seguindo em direção ao município de Ivinhema, enquanto Moisés trafegava na pista oposta. Em um determinado momento, a vítima cruzou para a contramão, resultando na colisão fatal.

Testemunhas que passavam pelo local acionaram os socorristas do Hospital Cristo Rei. No entanto, ao chegarem ao local do acidente, a equipe de socorro constatou que Moisés já havia falecido.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência. Conforme publicado pelo site Ivi Agora, o motorista da carreta, ele relatou que viajava com sua esposa e foi surpreendido pela invasão repentina do motociclista na contramão, não conseguindo evitar o acidente.

Além da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a perícia, a Polícia Civil e uma equipe funerária também compareceram ao local para as devidas providências. O corpo de Moisés foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde será submetido a exame necroscópico.

A motocicleta de Moisés foi liberada para seus familiares. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na delegacia de Deodápolis

