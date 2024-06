MS enfrenta semana de calor com máximas de até 33ºC e sem previsão de chuva

A semana começa com temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, com previsão de máxima de 33ºC e sem expectativa de chuva, conforme os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Campo Grande, a segunda-feira (3) amanheceu com muitas nuvens no céu e temperatura de 21ºC. Ao longo do dia, a máxima deve atingir 28ºC. Para os próximos dias, a previsão indica temperaturas ligeiramente mais amenas, com máximas de 27ºC tanto na terça (4) quanto na quarta-feira (5).

A região pantaneira, conhecida por suas altas temperaturas, não será exceção neste início de semana. Porto Murtinho e Coxim devem registrar máximas de 31ºC, enquanto Aquidauana pode alcançar os 32ºC. Corumbá, uma das cidades mais quentes do estado, terá a temperatura mais elevada da região, com previsão de 33ºC.

No sul do estado, as cidades de Ponta Porã e Dourados terão temperaturas mais amenas em comparação com a região pantaneira, com máximas previstas de 26ºC e 27ºC, respectivamente.

Outras cidades de Mato Grosso do Sul também enfrentarão calor intenso. Em Naviraí, a máxima prevista é de 27ºC. Três Lagoas, Paranaíba, Costa Rica, Ivinhema e Nova Alvorada do Sul terão máximas de 28ºC. Em Bonito, Nova Andradina e Água Clara, as temperaturas podem chegar a 29ºC.

Com a ausência de chuvas e temperaturas elevadas, a população deve redobrar os cuidados com a hidratação e proteção solar.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram