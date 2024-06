Rapaz morre durante evento de manobras no Autódromo

Nicholas Yann dos Santos de Jesus morreu na madrugada deste domingo (2) durante um evento de manobra de motocicletas, no Autódromo Internacional de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 3h. O rapaz, que morreu depois de bater a cabeça, estava sem capacete. Ele foi socorrido por uma ambulância que estava no Autódromo.

No momento do acidente, Nicholas colidiu com outra motocicleta que estava um casal, que conforme a polícia, não teve ferimentos. No local ocorria um evento chamado “Motor Sound Brasil”, realizado por um influencer de Campo Grande.