Colisão na BR-376 deixa criança ferida e destrói frente de veículo

Na noite de domingo (2), um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou uma criança ferida na BR-376, na saída de Nova Andradina em direção a Ivinhema, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Nova News, as autoridades estão investigando as causas da colisão e, inicialmente, a hipótese considerada é de uma tentativa de ultrapassagem malsucedida. O impacto do acidente destruiu completamente a parte dianteira do veículo de passeio.

Dentro do veículo estavam três crianças e dois adultos. Apenas uma das crianças sofreu ferimentos na cabeça e recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros, que foi acionado logo após o acidente. Os demais ocupantes do carro não ficaram feridos.

O motorista do caminhão entrou em contato com os serviços de emergência e prestou assistência aos feridos até a chegada dos socorristas.

As vítimas foram estabilizadas no local antes de serem encaminhadas ao hospital para um atendimento mais detalhado. Até o momento, os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados à imprensa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: