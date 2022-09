Motociata reune população para comemorar a Independência do Brasil

O Bicentenário da Independência do Brasil foi marcado por diversos atos espalhados pelo Brasil, um deles foi a moticiata, realizada na Avenida Afonso Pena, na Capital, que reuniu uma grande multidão vestida com da bandeira com o objetivo de celebrar esse feriado.

Em entrevista para O Estado Online, Capitão Contar, principal organizador do evento tradicional e candidato para o governo do Estado, afirma que é emocionante ver a população nas ruas para a comemoração desta data. “Nada mais emocionante do que ver tanta gente hoje na rua, desde manhã cedinho durante os desfiles militares, cívico militares e a gente vê na expressão das pessoas esse sentimento de patriotismo sendo novamente resgatado graças ao presidente Bolsonaro”.

O candidato também agradece as cidades do interior que se fizeram presentes no evento. “Quero agradecer todas as cidades do interior do Mato Grosso do Sul que estão hoje aqui representadas. Sidrolândia, Naviraí, dourados, Três lagoas, Corumbá, Coxim, enfim, tem gente de todo o Estado aqui nesse movimento”.

De acordo com o Contar, tanto o movimento como as pessoas presentes defendem o Brasil. “Nós estamos aqui em favor do Brasil, em favor da nossa liberdade, que a gente continua sendo um país independente, independente das garras do mal, do comunismo, e de tudo aquilo que já assolou o nosso país. Então parabéns Brasil, aos brasileiros e vamos para frente”.

Segundo informações, a motociata irá passar pelo Parque dos Poderes e voltar para os altos da Afonso Pena, para continuar a confraternização que já estava ocorrendo no local, onde a população estava comemorando a Independência do Brasil, além de prestar apoio a reeleição do Presidente Jair Bolsonaro.

Com informações do repórter Willian Leite.

