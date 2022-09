Afonso Pena conta com concentração em comemoração ao 7 de setembro

Campo Grande permanece em pleno movimento durante todo esse feriado. As ruas da Capital continuam sendo tomadas pela multidão vestidas de verde e amarelo, para comemorar a Independência do Brasil, além de prestar apoio ao atual presidente da república, Jair Bolsonaro, neste 7 de setembro.

Sirlei Ratier, candidata a deputada federal pelo partido PROGRESSISTAS e integrante do QG Voluntários do Bolsonaro, está atuando como organizadora da concentração nos altos da Afonsa Pena. Ela comenta que não tem uma estimativa de público para o evento, que irá contar com o maior trio elétrico do Estado, o Trovão Azul, mas afirma que todos ali estão em prol de eleições limpas e para comemorar os 200 anos da independência do país.

“Viemos dar força para o nosso presidente, viemos lutar por eleições limpas, eleições confiáveis e comemorar. O povo patriota tem que dar valor para as suas datas cívicas e colocar o Brasil verde e amarelo no ar, no radar, que as pessoas percebam que nós somos patriotas e que estamos torcendo pelo Brasil”, explica.

A organizadora esclarece que o objetivo do evento não é caminhar pelas ruas da Capital, mas sim, permanecer em um local fixo. “Nós não vamos andar, não é nosso plano. Nosso plano é fazer parado, nosso trio elétrico é o trovão azul, é o maior trio elétrico aqui do Mato Grosso do Sul, é imenso e nós programamos ficar aqui porque tem outros movimentos lá para baixo”.

Sirlei acrescenta que a concentração não quer interferir nos outros eventos que estão acontecendo nas ruas, mas que, na verdade, espera que eles se unifiquem em um só. ” A Marcha Para Jesus tá acontecendo lá na Praça do Rádio, tem uma motociata, então é muito difícil conciliar essas coisas todas. Como nós optamos por ficar parados, nós não vamos interferir, atrapalhar, chocar com nenhum dos outros movimentos e a gente espera que os movimentos se encontrem, se emendem, que tenha gente na rua que não dê para você distinguir o que é uma coisa da outra”.

No local, além da grande movimentação da população, que já está aproveitando para se divertir nesse feriado. Nilson Abadio da Silva, de 44 anos, empresário do setor de mecânica automotiva, é um exemplo disso.

Reunido com a sua família e amigos, enquanto faz um churrasco na principal avenida da cidade, o empresário revela que está presente no ato para “apoiar as coisas que estão dando certo com o governo atual e também dar esse grito de independência, tendo uma liberdade de expressão, tendo uma liberdade de escolha”.

Já para José Carlos, 35, comerciante, o objetivo de estar presente comemorando o 7 de setembro é de “libertar o Brasil do Comunismo”. Ele também acrescenta que trabalhou o ano todo para poder estar presente na comemoração, aproveitando ao lado da sua família.

No caso de Luiz Henrique Faracco, de 57 anos e autônomo, a sua presença é para cumprir o seu papel como cidadão brasileiro. “Estou fazendo o papel de cidadão brasileiro, de cidadania, já mostrando para uma criança o que é ser cidadão brasileiro. Então vim aqui, junto com a população, comemorar essa data, tão, vamos dizer assim, festiva para o Brasil”.

O autônomo afirma também que para ele o ponto principal da celebração é a cidadania. “A cidadania eu acho que é o ponto principal da nossa função aqui com a família. Essa, vamos dizer, essa confraternização do povo brasileiro”, e acrescenta que independente de tudo, o importante é ser brasileiro. “Independentemente da cor verde ou amarela, ou do vermelho, ou do azul, o importante é ser brasileiro, né? Exercer a função do cidadão brasileiro”.

A concentração localizada na Afonso Pena também contou com aparições do Capitão Contar, principal organizador da motociata em comemoração ao 7 de setembro, onde ele chamava o público para ir prestigiar o outro evento.

Com informações do repórter Willian Leite.

