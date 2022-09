Marcha Para Jesus leva fiéis para a rua neste 7 de setembro

Com o tema “Igreja, Guardiã de Fé”, a Marcha Para Jesus volta a ser realizada, após 2 anos de pausa pela pandemia de Covid-19. Tendo a Praça do Rádio Clube como local escolhido para essa edição, o evento curiosamente cai no mesmo dia da Independência do Brasil, reunindo diversos fiéis vestidos de verde e amarelo.

O funcionário publico, Fabio Cristiano, 44, conta o motivo pelo qual ele e a família foram prestigiar o evento. “Primeiramente viemos para adorar a Deus, servir ao senhor e também, de uma forma ou de outra vou dizer, e comemorar os 200 anos da Independência do Brasil”.

Sobre o fato de diversas pessoas estarem em um evento religioso e, simultaneamente, estarem demonstrando apoio ao presidente, Fabio afirma que talvez seja pelo candidato ter se mostrado cristão. “Eu acho que as pessoas se identificam como presidente porque ele se apresentou também como um cristão, né? Então os cristãos devem tá o apoiando por essa identificação”.

Já para outra espectadora da Marcha, o objetivo de ir ao evento é parecido com ao de Fabio. “Nós viemos para glorificar o nosso Deus, o nosso Jesus, para exaltar ele, porque ele é único salvador da terra e do céu”. A dona do lar também deixa bem claro que ela e a sua família, foram para o evento apenas para celebrar Jesus, sem envolver qualquer questão política.

Para Mariza Oliveira, o objetivo da marcha está longe de ser política. “A marcha não é política, é uma marcha de exaltar o nome do nosso senhor Jesus Cristo, é uma marcha pela família, pela vida, é uma marcha de trazer a unidade de Deus pra todos nós, que buscamos a paz, buscamos o desenvolvimento humano, a marcha não é política, então a gente tá focado é realmente exaltar o nome de Deus”.

Sobre o fato de diversas pessoas estarem vestidas de verde e amarelo, Mariza afirma que é pelo fato de amarem o Brasil e consequentemente, amarem as representações do país. Ela também explica que a programação da marcha é orar em alguns pontos da Capital, como a prefeitura e terminar na Avenida Fernando Correia da Costa.

Quando perguntada sobre qual seria o principal objetivo que a marcha teria esse ano, Marizza é categórica. “A mesma. Que Jesus Cristo é o senhor dessa nação e que só ele pode dar a vida a toda família, pode dar a vida a todo ser humano, restabelecer todas as áreas do ser humano, essa é a nossa mensagem sempre”.

O Presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de MS e apóstolo, José Edmilson Mota de Oliveira, reafirma que a Marcha Para Jesus não envolve política, que na verdade, ela seria apolítica. “Nosso propósito aqui é simplesmente profético. Hoje tá tendo muitos manifestações políticas, mas a marcha para Jesus não é política, ela é apolítica. Porque dentro do segmento evangélico tem muitas linhas de pensamento e o nosso propósito é a unidade da igreja”.

José acrescenta que a Marcha surge como uma grande celebração, principalmente após dois anos de pandemia, sem poder ser realizada. “Então nós tivemos a pandemia e a marcha é a grande celebração da igreja, não apenas de Campo Grande, mas do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Esse momento pra nós como cristãos evangélicos é um tempo profético e não é uma caminhada apenas, é um momento profético pra nós, pra abençoarmos a nossa cidade”.

Essa edição da Marcha Para Jesus contará com apresentações de Discopraise, Bruna Karla, Theo Rubia, além da oração feita pelas autoridades e uma fala do Governador Reinaldo Azambuja. O evento tem previsão para ser encerrado as 21H30.

Com informações do repórter Willian Leite.

