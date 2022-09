Julia Roberts e George Clooney repetem 80 vezes cena de beijo em novo filme

Parece exagero, mas foram várias testemunhas durante os sets de filmagens da comédia romântica “Ingresso para o Paraíso” que contaram literalmente as tomadas para uma só cena. Julia Roberts e George Clooney se beijaram 80 vezes. Isso mesmo! 80 vezes.

“Eu disse à minha esposa: ‘Foram 80 tomadas para um beijo'”, contou Clooney, que é casado com a advogada de direitos humanos Amal Alamuddin. A mãe dos dois filhos do ator não escondeu ter ficado surpresa. “Ela ficou: ‘Que diabos?'”, contou ator entre risos durante uma entrevista sobre o filme ao The New York Times. Julia tratou de explicar o que tinha acontecido com a dupla.

“Foram 79 tomadas de nós dois rindo da situação e depois uma tomada de nós nos beijando para valer”, revelou a atriz. “Nós temos uma amizade que as pessoas conhecem, e vamos entrar nela como um casal divorciado. Metade da América provavelmente pensa que estamos divorciados, então temos isso a nosso favor”, brincou Julia reforçando ser amiga pessoal do companheiro de cena do filme do diretor Ol Parker.

Julia e George já contracenaram em “Jogo do Dinheiro”, “Onze Homens e um Segredo”, “Doze Homens e Outro Segredo” e “Confissões de uma Mente Perigosa”. Em “Ingresso para o Paraíso”, eles vivem um ex-casal, que viaja para Bali para tentar impedir que a filha, Lily (Kaitlyn Dever), recém-formada na Universidade de Chicago, se case com um jovem local (Maxime Bouttier), que ela conheceu na viagem de formatura.

Os personagens de Julia e Clooney acreditam que a jovem vai cometer o erro que eles, que se casaram de forma impulsiva, tiveram a filha e continuaram ligados pelo resto da vida. Mas, em meio a sabotagens e planos para evitar a união, o ex-casal acaba repensando o próprio relacionamento. O longa estreou nos cinemas nesta quarta-feira (7).

