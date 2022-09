Homem morre ao ser baleado na esquina de casa

Lindomar Moreira dos Santos, de 26 anos, morreu ao ser baleado com dois tiros no Jardim Campo Alto, em Campo Grande, na noite de segunda-feira (5). A vítima foi alvo de dois criminosos que estavam em uma moto.

Lindomar havia acabado de chegar na residência de sua irmã. Ele morava em um assentamento na saída para Sidrolândia. O rapaz ficou cerca de 1 hora na casa e resolver ver alguns amigos. Ao sair da casa, Lindomar foi para uma esquina e lá foi baleado, na rua Paschoal Garcia, por dois homens que passavam na rua. Os autores dos disparos fugiram logo em seguida.

O homem foi socorrido por sua mãe e outros familiares. Eles colocaram a vítima em um carro e seguiram para o hospital. A caminho, eles encontraram uma viatura do Samu, na Avenida Guaicurus, que seguia para atender a ocorrência. Dessa forma, pararam o veículo e os profissionais da saúde iniciaram os procedimentos de urgência. Entretanto, não foi possível reanimá-lo e Lindomar morreu no local.

Devido aos atendimentos, a avenida Guaicurus, sentido Gury Marques, ficou interditada e o local foi isolado. A polícia investiga as motivações para o crime.

