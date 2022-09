Dois homens morrem em confronto com o Choque na Capital

Denicio Alves de Souza, de 49 anos, e Alex Alexandre Marques Moreno, de 30 anos morreram na tarde de ontem (5), em confronto com o Batalhão de Choque, próximo ao frigorífico da JBS, na saída para Sidrolândia. A dupla era foragida da justiça e, ao ver os policiais, iniciaram os disparos.

Foragidos da justiça

Os dois homens eram fugitivos do Sistema Prisional de Campo Grande. Alex Alexandre Marques Moreno havia sido condenado a 21 anos de prisão do mês passado, pela morte de Wando Maximino Nunes, de 17 anos. O Crime ocorreu em 2018.

Alex Alexandre já estava foragido há sete meses. Entretanto, reapareceu de forma surpresa em seu julgamento no mês passado. Ele confessou o crime e disse que fugiu do Sistema Prisional devido a ameaças de morte do PCC.

O confronto

Por meio de investigações, o Batalhão de Choque descobriu o paradeiro dos indivíduos. Eles estavam em uma chácara próxima à BR-060, na saída para Sidrolândia. Equipes da Rotac (Rondas Táticas e Ações de Choque) e Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) foram até o local. Ao chegarem, as equipes policiais foram recebidos a tiros.

Alex conseguiu fugir até determinado ponto, entretanto foi encurralado pela polícia. O indivíduo efetuou um disparo com uma pistola calibre 9 milímetros, dessa forma, foi morto pelo Choque. Denicio também continuou efetuando disparos mesmo já encurralado e também foi morto pela Polícia.

Os dois foram levados para o hospital já que tinham sinais vitais, mas acabaram não resistindo e morrendo enquanto recebiam os primeiros atendimentos. Na residência que eles estavam, foram encontradas pasta base de cocaína e algumas porções de maconha. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.