Irmã de jovem morto no início do mês é assassinada no Portal Caiobá

A Polícia Militar apura a morte de Ana Cláudia Gonçalves Martines, baleada com seis tiros na tarde desta quarta-feira (26), na residência onde morava junto com o marido que também ficou ferido, na Rua Circe, região do bairro Caiobá, em Campo Grande.

Enquanto a mulher descarregava sacolas de dentro do veículo Chevrolet Ônix, o autor se aproximou pilotando uma moto, prata e sem placas, realizando vários disparos de tiros e atingindo ela e seu marido na cabeça.

As primeiras informações apontam que o homem foi levado em estado grave para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande. Segundo os vizinhos, a mulher se mudou no último domingo para o endereço, junto com seu companheiro.

De acordo com a Polícia Militar, foram vários tiros disparados de uma arma 9 milímetros, mas não sabem ao certo quantos disparos pegaram no casal. Na porta da casa, direção onde o marido da vítima estava na hora do crime, ficou com vários buracos de bala.

Após a chegada Polícia Militar no local, a ex-cunhada de Ana Cláudia chegou ao local mu9ito abalada, assim como outros familiares. Para a reportagem, ela revelou que a vítima se trata da irmã de Leandro Gonçalves Martines, 23, vulgo “Magrelo”, morto no início do mês na Capital.

Segundo ela, as vítimas acreditavam não conseguirem viver no antigo endereço por causa do acontecido, então ela se mudou. Além disso, ela pensa que os fatos de hoje provavelmente foram motivados pela morte de Leandro.

Por fim, ela não sabe dizer se a morte de Leandro foi motivado dívidas, mas acredita que sim. “Não sei também, às vezes quando falamos demais sobra para a gente.” Acesse também:

Com informações do repórter Marcos Maluf