Seminário da Saúde da Mulher reforça prevenção e tratamento do câncer de mama

Dr. Victor Rocha esclareceu as dúvidas da população. O evento também contou com o depoimento de 2 pacientes da Casa Rosa

A Câmara Municipal em iniciativa de apoiar a prevenção e tratamento do câncer que mais acomete as mulheres, realizou na segunda-feira (24), em alusão ao Outubro Rosa, o II Seminário da Saúde da Mulher. O proponente do evento, o vereador do Dr. Victor Rocha, também o idealizador da Casa Rosa, na abertura do evento comentou a importância de eventos como esse, no mês em que toda a atenção está voltada para a doença, e ressaltou a importância da prevenção do câncer de mama, com a mamografia anual a partir dos 40 anos, como também a prevenção do câncer de colo de útero.

“Tirando o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais frequente nas mulheres e o que apresenta mais mortalidade. Em 2022, são esperados cerca de 66.280 casos novos de câncer de mama no Brasil. Esses dados mostram a importância da conscientização da campanha do Outubro Rosa que fala da prevenção e controle do câncer de mama e também do de colo de útero”, destacou o Dr.Victor Rocha.

O Dr. Daniel Gonçalves de Miranda, diretor-presidente da Associação de Amparo à Infância, em seu discurso de abertura parabenizou o vereador pelo Projeto Casa Rosa, que colaborou com a retomada dos atendimentos na mastologia, aos pacientes que ficaram prejudicados no período mais drástico da pandemia. “O vereador conseguiu mostrar que existe um caminho da gente retomar a Atenção Básica, fazer os diagnósticos e uma busca ativa muito séria, e ter um resultado positivo para toda a nossa comunidade sul-mato-grossense”.

A Dra. Alir Terra Lima, vice-presidente da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande (ABCG) também esteve no evento representando a instituição, ressaltou que devemos sempre estarmos unidos pela vida, pois esse é o nosso bem maior, e que nesta vida que nós estamos aqui vivendo neste momento refletindo sobre o nosso maior bem que temos, é importante sempre levarmos essa consciência do se cuidar! “Parabéns Dr. Victor pelo Projeto Casa Rosa que possamos ter mais pessoas que cuidem da nossa sociedade”.

A primeira paciente atendida pela Casa Rosa, que fará um ano de atendimento no próximo dia 11 de novembro no Projeto Casa Rosa, Emilly Coffaci enaltece a qualidade de atendimento que o centro de atendimento da saúde da mulher trouxe. “O primeiro ponto é a rapidez no atendimento, porque quando se vai no posto de saúde a paciente consulta com o médico muitas vezes, vai um dia sai com pedido de um exame, no outro, volta para fazer exame depois outra consulta de retorno. Então na Casa Rosa no primeiro dia, você sai de lá com todos os exames”, relata.

A paciente que já passou pelas etapas de tratamento segue fazendo acompanhamento. Ela relata que caso algo de estranho seja notado, é possível sair de lá com um diagnóstico bem avançado. “Se for preciso fazer uma biópsia já faz logo ali, e para quem precisa tratar o câncer de mama, isso faz toda a diferença”, ressalta.

Para ela, a prevenção é sempre o melhor remédio. “A conscientização que eventos como o desta noite geram são de extrema importância. Antes mesmo de perceber aquela coisa diferente, o mais importante é conscientizar as mulheres que precisam se prevenir e não esperar acontecer para procurar o médico”, finaliza.

A paciente Eliza Montes, também fez seu relato sobre como foi para ela ter sido diagnosticada, e que receber essa notícia tirou completamente seu chão, pois eu vivia dizendo que esse ano, eu daria uma virada na minha vida profissional. “Quando eu recebi o diagnóstico estava com meu marido, e como eu percebi que ele ficou abalado, eu preferi nem olhar para ele, e tive ansiedade que tudo acabasse logo. Mas com o tempo percebi que a minha vida é agora”.

Eliza nesse primeiro momento está realizando a quimioterapia, em acompanhamento pelo Projeto Casa Rosa. “Desde o começo, fui bem atendida, tudo muito rápido, e essa efetividade com certeza é o resultado de eu estar aqui hoje. Sou muito grata pela oportunidade que temos através do Projeto Rosa”.