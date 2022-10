Executado na Capital, Leandro era foragido por homicídio e tráfico de drogas

Executado com 11 tiros na tarde desta segunda-feira (3), Leandro Gonçalves Martines, 23, vulgo “Magrelo”, era fugitivo do sistema prisional do Mato Grosso do Sul, possuindo uma passagem por homicídio e outras duas por tráfico de drogas, em Ponta Porã, Maracaju e Guia Lopes da Laguna, respectivamente.

O primeiro crime aconteceu em 2017, em Guia Lopes, enquanto os outros dois aconteceu em 2020. Conforme as autoridades, a polícia apreendeu uma pistola Glock dentro da casa onde Leandro morava junto com sua irmã, no Bairro Aimoré.

Segundo o delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, a vítima sofreu aproximadamente 11 perfurações de tiros. “Precisamos confirmar ainda, mas aparente foi isso, duas pessoas em um veículo branco pararam na frente da casa de Leandro. Em seguida, os suspeitos telefonaram para que ele saísse de casa.”

O delegado ainda contou que foi encontrado no quarto de Leandro uma arma Glock 9mm, sem munições, além de um carregador estendido com 9 munições intactas. O telefone da vítima não foi encontrado. “Possivelmente, os autores levaram”, diz o delegado.

Entenda o caso

A Polícia Militar e Civil foram acionadas após moradores escutarem tiros de arma de fogo que mataram Leandro Gonçalves Martines, 23, em frente de onde morava na Rua Fênix, região do Bairro Aimoré, sul de Campo Grande.