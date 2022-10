Conab inicia 2º Levantamento da Safra de Grãos 2022/23

Até 15 de outubro, de acordo com o Progresso de Safra divulgado pela Conab, a semeadura da soja alcançou 21,5% da área estimada para este ciclo. O milho primeira safra tinha quase 31% da área semeada. Enquanto isso, a colheita do trigo começou no Rio Grande do Sul, aumentando a área colhida do cereal, no país, para mais de 30%.

A coleta de dados para compor o 2º Levantamento da Safra de Grãos 2022/23 teve inicio, nesta semana, com técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indo a campo. O trabalho seguirá até 28 de outubro.

O 2° Levantamento da Safra de Grãos 2022/23 será divulgado no dia 9 de novembro, pelo canal da Conab no Youtube. O estudo será disponibilizado na íntegra no site da Conab.

Os técnicos realizam visitas em campo nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins. A pesquisa será realizada remotamente nos demais estados produtores de grãos em que há cultivo nesse momento.

Além do acompanhamento contínuo do clima e dos índices de vegetação por meio de máscaras de cultivo, o acompanhamento da safra neste mês trará uma visão detalhada do avanço da semeadura das culturas de primeira safra, sobretudo na região Centro-Sul do Brasil. No momento, a ida a campo também tem o objetivo de acompanhar a fase final das culturas de terceira safra e de inverno.