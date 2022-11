Mitos da vacinação: Conheça os perigos escondidos por detrás das fake news que rondam os imunizantes

Manter o calendário vacinal em dia é muito importante para a saúde. Os imunizantes salvam vidas e ajudam a eliminar doenças que já mataram muita gente no passado, como, por exemplo, varíola e poliomielite. Mas ainda hoje há muitos mitos sobre a vacinação que precisam ser derrubados.

Muita gente se pergunta: as reações das vacinas podem ser graves? Adultos devem ser vacinados? A vacina da gripe causa doença? A médica Ana Paula Moschione Castro desmitifica os mitos que estão por trás das dúvidas.

Vacinas causam autismo?

MITO! E um mito bem perigoso. Estudos científicos sérios foram realizados e não mostraram essa relação do espectro do transtorno autista com vacinas. Essa fake news pode gerar uma onda antivacina perigosa, que traz consequências muito ruins.

Somente as crianças devem ser vacinadas?

MITO! Os adultos também devem se vacinar. É muito importante a vacinação contra o tétano e a febre amarela. E hoje ainda temos à disposição para os adultos vacinas contra o herpes-zoster, hepatite A e B, ou seja, uma série de imunizações à disposição dos adultos. Tenha a sua carteirinha de vacinação em dia, pois isso pode garantir saúde e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida.

Vacinas podem ter contraindicações?

VERDADE! Aqui vale o conceito de vacinar para estimular o sistema imunológico a criar uma resposta de defesa contra um agente nocivo. Existem dois grupos para contraindicação: aqueles pacientes que não podem receber microrganismos vivos, que são as vacinas atenuadas (febre amarela, sarampo e rubéola), e os que apresentaram reações alérgicas graves contra a vacina. Essas reações alérgicas sempre precisam ser discutidas com o médico.

Alérgicos não devem se vacinar?

MITO! Pacientes alérgicos se beneficiam de vacinas contra a gripe e pneumococo, por exemplo. O que precisa é ter cuidado a algum componente que está presente na vacina e que pode desencadear a reação alérgica, como o ovo, por exemplo. Ou se o paciente teve uma reação alérgica grave específica àquela vacina. As vacinas contra a gripe e o sarampo são liberadas mesmo em pacientes com alergia à proteína do ovo. Não generalize que alérgicos não devem se vacinar pois é o contrário, há grandes benefícios.

Sempre que me vacino contra a gripe fico gripada?

MITO! A vacina contra a gripe não causa a gripe, pois é uma vacina inativada e indicada para proteger somente contra um tipo de gripe, que é a influenza. Na época do inverno existem outros vírus, como o rinovírus, que levam a quadros parecidos com gripes, mas não são. A vacina contra a gripe é segura, com uma cobertura ampla e não causa gripe.

Quem está com febre não pode se vacinar?

EM PARTE! Ainda que a febre não seja uma contraindicação total à vacina, podemos ter dois desdobramentos quando se vacina uma criança com febre: não sabemos se o pico de febre está relacionado à vacina ou ao pico infeccioso, e nós, médicos, nos quadros altos de febre, com duração de três a quatro dias, esperamos que ela passe. Causas não conhecidas de febre também podem ser uma contraindicação. Melhor aguardar a criança melhorar.

Vacina é perigosa para o idoso?

MITO! Muitos estudos já comprovam que vacinar idosos contra a gripe e a pneumonia melhora demais a qualidade de vida desses pacientes e reduz a mortalidade. Vacinar-se contra o tétano é fundamental, a vacina de herpes-zoster também é muito importante, já que minimiza uma grande complicação que é a neurite herpética. Portanto o paciente que deseja longevidade precisa ter a carteira de vacinação em dia.

Toda vacina tem reação?

MITO! As vacinas são extremamente seguras. As reações mais comuns acontecem em até 10% dos vacinados, com dor local e febre, que passa em um, dois dias. A maioria não apresenta reação. Mas sempre é aconselhável tirar suas dúvidas com o seu médico.

