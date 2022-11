Agraer auxilia 120 famílias na produção dos pomares domésticos

Buscando ajudar na renovação da produção dos pomares domésticos, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) de Ivinhema reuniu um grupo de agricultores familiares para adquirirem novas mudas de critos.

Essa inciativa foi tomada pois os extensionistas observaram a redução da produção dos pomares das famílias. “Por serem antigos necessitam ser renovados, recomendamos eliminar plantas doentes ou de baixa produtividade, dando melhor condições de produção as plantas novas, com menor riscos de contrair pragas e ou doenças de difícil controle”, explicou Valdeci Sebastião, extensionista rural do escritório.

Dessa vez foram reunidas 120 famílias para a compra de 780 mudas, que foram escolhidas de viveiros credenciados e que possuem a qualidade sanitária aprovada pelos órgãos competentes, garantindo assim a qualidade e sanidade das plantas.

Na ação anterior neste mesmo ano, 60 produtores familiares adquiriram mudas de goiabas. Dessa vez as plantas escolhidas foram ponkan, laranja bahia, pera, limão, entre outras. Para 2023 é prevista a criação de mais grupos de compras para mudas de goiabas e manga.

“Com o desenvolvimento dos pomares domésticos, a equipe da Agraer local acredita que o consumo de frutas tende a aumentar e isso resulta em mais saúde e qualidade de vida para a população”, finalizou Valdeci.

