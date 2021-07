Ministério da Saúde decide novo modelo de distribuição de vacinas

A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, disse ao GLOBO que a pasta deve fechar na próxima segunda-feira os novos indicadores dos cálculos que decidem a distribuição de vacinas contra a Covid-19 para os estados.

“Fecharemos os indicadores na segunda-feira juntamente com o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), visto que a gestão é Tripartite”, disse Melo.

A secretária se reuniu neste sábado (24) com técnicos e com o ministro Marcelo Queiroga para rediscutir o modelo de distribuição de vacinas, que atualmente é feito pela distribuição populacional.

Na reunião, Melo apresentou as demandas e questionamentos dos estados e municípios, além da perspectiva de doses dos próximos dois meses e o que já foi enviado para os estados.

“Como já aplicamos em todos os grupos prioritários do Programa Nacional de Imunização (PNI) será o momento de repensarmos a estratégia, principalmente com o maior aporte de doses que virão”, disse, completando: “Também rediscutiremos, juntamente com o Departamento de Logística, a distribuição das vacinas, desde a chegada ao aeroporto, processos de segurança, despacho aos estados após a pauta confeccionada”.

O Brasil ultrapassou 548 mil mortes por Covid-19 na sexta-feira, quando mais 1.286 morreram por conta da doença. A média móvel foi de 1.131 óbitos, redução de 14% ante duas semanas atrás.

Os dados são do consórcio formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, que reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até as 20h.

