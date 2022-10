Mesmo com chuva, Roberta Miranda embala público no Campão Cultural

Mesmo embaixo de chuva, Roberta Miranda fez o público de Campo Grande sangrar o coração com as músicas escolhidas. Cantando os “modão” que todo brasileiro conhece, como Boate Azul, Chalana, De Igual Pra Igual, Eu Só Quero Um Xodó, Flor e o Beija-Flor a artista embalou a multidão no Campão Cultural.

Durante a apresentação, Roberta parecia bem descontraída e alegre, brincando e conversando com o público o tempo todo. A cantora ainda encontrou tempo no meio das canções para dar uma “sarradinha” e dançar a música do momento no TikTok, a famosa “Desenrola Bate Joga de Ladin”, com direito a coreografia. Miranda ainda realizou uma troca de roupa durante o show, saindo de um blaser vermelho para uma roupa prateada repleta de brilho.

Após a finalização do espetáculo, quem ainda tinha ânimo para mais uma parada se dirigiu para a casa Vitrine shows, que recebeu o “Funk das Maravilhas”. Com duração de quatro horas, o palco esteve sob o comando da DJ Nuala, DJ Lauanda Dumor, DJ Afrojess, DJ Ladyafroo, DJ Gaga Funkeira e contou com participação das dançarinas Thalia Rosa, Gikka e Lannovisk. Mas a atracão principal desse “after” foi o grupo Bonde das Maravilhas, que levou o público a loucura.

Já nesta quarta-feira (12), o palco da Esplanada não recebe nenhum artista. Mas o restante da cidade está repleto de opções para quem quer curtir esse feriado. Então confere o cronograma que a gente do O Estado Online trouxe para você.

