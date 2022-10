Ator de ‘Chocolate com Pimenta’, Mário César Camargo morre aos 75 anos

Aos 75 anos, o ator Mário César Camargo morreu após sofrer um mal súbito. O artista faleceu na última segunda-feira (10) e a informação foi confirmada pela sua filha, Laura. Ele nasceu em Marília, interior de São Paulo, mas morava em Belo Horizonte desde 1988.

Segundo informações, Mário estava em uma rua em Belo Horizonte e acabou caindo, após sofrer um mal-súbito. Está previsto que o corpo do ator será velado no Teatro Marília, em Belo Horizonte, e enterrado no Bosque da Esperança, também em BH, nesta quarta-feira (12).

Mário César Camargo ficou famoso após trabalhar nas emissoras da TV Globo, RecordTV e TV Bandeirantes. Atuou nas novelas “Terra Nostra”, “Coração de Estudante”, Chocolate com Pimenta”, “Começar de Novo” e “Insensato Coração”. Ainda na TV Globo, o artista também ganhou papéis nas séries “Sob Nova Direção” e “Supermax”.

Já nos cinemas, Mário atuou nas tramas “Linha de Passe”, “Pequenas Histórias”, “Veias e Vinhos” e “Narradores de Javé”. O último trabalho de Mario César Camargo na televisão foi, em 2016, na série “Supermax”. Ele interpretou Timóteo, um médico reformado pelo exército.

Nas redes sociais, amigos do ator fizeram postagens de homenagem ao artista destacando seus trabalhos na televisão.

Com informações da Folhapress.

