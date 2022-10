Circuito Pecuário e V Fórum Pnefa marcam a agenda de outubro

No mesmo mês em que é comemorado o Dia Nacional da Pecuária, em 14 de outubro, o Circuito Pecuário – Pecuária Saudável e Sustentável, e o V Fórum PNEFA-MS marcam as celebrações em Mato Grosso do Sul. Os eventos são organizados pela Famasul e Senar/MS.

“São eventos já consolidados no calendário da agropecuária, que demonstram o potencial da atividade no estado, seja na bovinocultura de corte, seja em outras importantes cadeias produtivas, como de leite, suínos, aves e ovinos”, afirma Marcelo Bertoni, presidente do Sistema Famasul.

A terceira edição do Circuito Operário está prevista para acontecer dia 21 de outubro, a partir das 8h, no município de Coxim, distante 280 quilômetros de Campo Grande. O evento é voltado para os produtores rurais, profissionais da área técnica e comunidade acadêmica. Conta com o apoio do Sindicato Rural de Pedro Gomes e do Instituto Taquari Vivo.

A primeira palestra será ministrada pelo diretor do Instituto Taquari Vivo, Renato Roscoe e tem como tema os “Desafios de conservação do solo, produção de pastagens e planejamento forrageiro para seca em solos arenosos”. Na sequência é a vez do gerente técnico do Senar/MS, José Pádua, apresentar o tema ‘Avanços e perspectivas sanitárias para a pecuária de MS’ e, encerrando o evento, o coordenador do programa de Assistência Técnica e Gerencial em Bovinocultura de Corte do Senar/MS, Fabiano Pessatti, fala sobre a ‘Análise comparativa de resultados na Bovinocultura de Corte’.

O evento é gratuito e acontece no salão de eventos do Sindicato Rural de Coxim.

Já o V Fórum PNEFA-MS (Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa no estado) 2022, tem como um dos focos de debates as ações estratégicas para a retirada da vacinação contra Febre Aftosa em Mato Grosso do Sul. Marcado para acontecer dia 27 de outubro, a partir das 18h, o evento tem como local de realização o auditório da Casa Rural, em Campo Grande.

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, irá ministrar a palestra ‘Os desafios e oportunidades do setor produtivo na evolução da Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação’.

“Esta é mais uma agenda que cumpre com o cronograma de execução instituído pelo Mapa, que visa desenvolver ações estratégias voltadas à retirada da vacinação contra febre aftosa no estado, o que vai possibilitar a abertura de novos mercados, o que vai trazer avanços não somente para a pecuária de corte, mas também para cadeias produtivas como suinocultura, avicultura, ovinocultura, cada vez mais crescentes”, reforçou Bertoni.

Aparecem na programação nomes como Geraldo Marcos de Moraes, diretor do Departamento de Saúde Animal do Mapa, Daniel Ingold, diretor-presidente da Iagro, e Celso Martins, superintendente da SFA.

O Senar/MS, a Famasul e o Comitê Gestor, com apoio da Iagro, Semagro e Mapa, são os organizadores do evento, voltado a produtores rurais e profissionais da área. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

