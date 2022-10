No feriado, Campão Cultural continua com atrações para todos os estilos

Mesmo no feriado, o festival do Campão Cultural continua a todo o vapor. Com uma programação rica em variedades, inclusive com atrações voltadas para as crianças, esta quarta-feira (12) está cheia de opções para você que quer aproveitar a folguinha merecida fora de casa e ao ar livre.

Então dá uma olhada na lista da programação de hoje do festival e já aproveita para escolher qual te agrada mais.

CIDADANIA – 08/11h30

Muralismo – Tema: Homenagem

José Octávio Guizzo e Aracy Balabanian

Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453, Centro

MODA – 14h

Fashion Day

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS

Antonio Maria Coelho, 6.000, Parque das Nações Indígenas

CULTURA DE RUA – 14h/23h

Encontro da Cultura Sound System

Local: Em frente à Esplanada Ferroviária – Avenida Calógeras, nº 5045

Ficha técnica: Produção DCG e Vamo Apelá Sistema de Som

MODA – 14h30

Desfile Infantil em comemoração ao Dia das Crianças

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS – Antonio Maria Coelho, 6.000, Parque das Nações Indígenas

Janete C4, Fabio Castro Touché, Natielly Terena

MODA – 15h

Palestra: COSTUREIRAS: quem são, onde estão e o que fazem?

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS – Antonio Maria Coelho, 6.000, Parque das Nações Indígena

Palestrante: Ivani Grance

CULTURA HIP HOP – 14h/21h30

Palco Tráfico de Informações – Batalha de Breaking

LIGA BREAKING 13 ANOS – EDIÇÃO II CAMPÃO CULTURAL

Local: Praça do Rádio – Avenida Afonso Pena, Centro

Inscrições e mais informações: 67 99146-7497

MODA – 16H

Desfile das Marcas

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS – Antonio Maria Coelho, 6.000, Parque das Nações Indígenas

FNK, Devaneios da Gabi e C4 Bordados e Criações.

MÚSICA – 16h/23h

ARENA DISCO

Local: Armazém Cultural – Avenida Calógeras, nº 5045

19h00 às 19h45 – DJ Diego DS

19h45 às 20h30 – DJ Anicca

20h30 às 21h15 – DJ Looparina

21h15 às 22h00 – DJ Vovô Carlito

22h00 às 22h45 – DJ Marquinhos Espinosa

22h45 às 23h00 – DJ Toulouse 84 e Jay C

MODA – 16H30

INOVAÇÃO PARA EMPREENDEDORES

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS – Antonio Maria Coelho, 6.000, Parque das Nações Indígenas

Palestrante: Luciana Zanatto.

MODA – 17H30

Desfile das Marcas

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS – Antonio Maria Coelho, 6.000, Parque das Nações Indígenas

Ateliê Terena, Natielly Terena e Benilda Kadiweu.

MODA – 18H

Palestra: MODA DECOLONIAL

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS – Antonio Maria Coelho, 6.000, Parque das Nações Indígenas

Palestrante: Paloma Gervasio Botelho

MODA – 19H

Desfile das Marcas

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS – Antonio Maria Coelho, 6.000, Parque das Nações Indígenas

Pedra de Sangue, Emília Leal Arte Nativa e Roupável by Nair Gavilan.

DANÇA – 19h

Gatinha Mexerica – Cia Fusion de Dança Urbanas (MG)

Local: Concha Acústica Helena Meireles

Rua Antônio Maria Coelho, nº 6000

ARTES VISUAIS – 18h

Palestra: “Como é ser artista visual no Brasil profundo”

Humberto Espíndola (homenageado)

Local: Casa de Ensaio – R. Visc. de Taunay, 203 – Amambai

MODA – 19H30

Porque precisamos de uma revolução da Moda

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS

Palestrante: Fernanda Simon – Antonio Maria Coelho, 6.000, Parque das Nações Indígenas.

MODA – 21H

Desfile das Marcas

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS – Antonio Maria Coelho, 6.000, Pq das Nações Indígenas

Mina Zika, F.M., LidyLo, Bocaiúva Moda Inclusiva, Fabio Castro Touché e Anderson Bosh

