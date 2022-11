Mesmo com baixa adesão, Unidades de Saúde terão plantão de vacinação para crianças durante o feriado

Mesmo em meio a baixa adesão, Campo Grande segue com a aplicação da vacina Pfizer Baby contra Covid-19 em crianças de seis meses a dois anos. Nesta terça-feira (15), feriado de Proclamação da República, cinco unidades de saúde promovem plantão de vacinação até às 17h.

Dados divulgados pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), apontam que nos dois primeiros dias de vacinação, sábado (12) e domingo (13), 16 crianças receberam o imunizante na Capital, desse total, seis com comorbidades e dez sem comorbidades que se vacinaram na xepa.

A princípio o imunizante seria aplicado somente em crianças com comorbidades mas devido a baixa adesão a prefeitura de Campo Grande iniciou a “xepa” para evitar o desperdício de doses. Com frascos de dez doses e a possibilidade de descarte, já que as doses podem ser armazenadas por apenas 12 horas após a diluição, a Sesau adotou a estratégia de contactar pais e responsáveis por crianças que se enquadram na faixa etária, mas não apresentam comorbidades para comparecer aos posto de vacinação. A ação tem o objetivo de imunizar o maior número de bebês com alto índice de aproveitamento da vacina.

Em Campo Grande, existem cerca de 32.161 crianças entre seis meses e dois anos de idade, deste total, 3% a 5% possuem alguma das comorbidades consideradas elegíveis para a vacinação, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Na primeira etapa da vacinação dos bebês, é estimada uma cobertura entre mil a 1,5 mil.

Conforme a Sesau, o intervalo entre a primeira e segunda dose da Pfizer Baby deve ser de quatro semanas, enquanto a terceira dose deverá ser aplicada após oito semanas.

A vacinação é contra indicada às crianças que apresentam alguma das seguintes comorbidades:

Diabetes miellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente;

Hipertensão Arterial estágio 3;

Hipertensão Arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

Insuficiência Cardíaca;

Cor-pulmonare e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia Hipertensiva;

Síndromes Coronarianas;

Valvopatias;

Miocardias e Pericadiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias Congênitas;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doenças Neurológicas Crônicas;

Doença renal crônica;

Imunocomprometidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de Down;

Cirrose Hepática.

Confira as unidades de saúde que estarão abertas:

Unidades de saúde – 7h às 17h

Centro

UBS 26 de Agosto

Bandeira

USF Moreninha

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Lagoa

UBS Caiçara

Imbirussu

UBS Silvia Regina

Serviço:

Para agilizar o atendimento nas unidades de saúde é necessário realizar o cadastro de identificação prévia, no site vacina.campogrande.ms.gov.br. No site é possível anexar o laudo que comprova a condição pré-existente da criança. As Unidades de Saúde seguem abertas até as 17h.

