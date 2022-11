Deputado alerta sobre “boicotes” a doações para manifestantes

O deputado federal mais votado no MS, Marcos Pollon (PL), eleito com mais de 100 mil votos, usou suas redes sociais para confirmar que recebeu diversas denúncias nesta última sexta (11), de boicotes nas doações para os manifestantes a favor da Democracia na Capital.

Há 15 dias em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste) da Capital, muitos manifestantes estão acampados e reunidos e alimentos e água chegam a todo momento de “parceiros”, a denúncia é que tem sacos de arroz sendo furados, Águas suspeitas. E não apenas na Capital.

“Acabei de tomar conhecimento que algumas doações estão sendo sabotadas. Peço que quem for receber qualquer doação pegue o CPF e o nome do doador, mantenha em sigilo esta lista e com suspeita de sabotagem registrem B.O de ocorrência levando os dados e até fotos das pessoas que entregaram o material direto na polícia”, alertou Pollon.

O deputado também falou sobre o medo das pessoas e doadores serem revelados. Ele justificou que o medo é por conta da perseguição das manifestações, porque estão tentando impedir o direito das pessoas manifestarem seus anseios e pensamentos.

Estas doações são referentes aos alimentos recebidos nos locais que há manifestações populares. Muitos empresários e apoiadores dos atos contrários aos resultados das urnas no último 30 de outubro tem enviado mantimentos e água.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.