Sesau inicia cadastro para vacinação de “Pfizer Baby”

O cadastro de identificação prévia para a aplicação da vacina contra Covid-19 em crianças entre seis meses a dois anos de idade já está aberto. O cadastro pode ser feito pelo site destinado a vacinação da Prefeitura de Campo Grande e irá ajudar a identificar e dividir os bebês da nova faixa etária que apresentam comorbidades e os que não tem nenhuma condição pré-existente.

“Neste primeiro momento, foi autorizada somente a vacinação de crianças nesta faixa etária que apresentem comorbidades, porém acreditamos que em breve todas poderão ser imunizadas e, pensando nisso, já nos antecipamos e garantimos o cadastramento deste público também”, esclarece o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Até o momento, as comorbidades listadas para a aplicação da dose da “Pfizer Baby” são: Diabetes miellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente; Hipertensão Arterial estágio 3; Hipertensão Arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Insuficiência Cardíaca; Cor-pulmonare e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia Hipertensiva; Síndromes Coronarianas; Valvopatias; Miocardias e Pericadiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias Congênitas; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças Neurológicas Crônicas; Doença renal crônica; Imunocomprometidos; Hemoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Síndrome de Down; Cirrose Hepática.

Para a comprovação de que a criança é portadora de alguma das comorbidades listadas, é necessário a apresentação de um laudo médio especificando o tipo de condição.

É previsto que Mato Grosso do Sul receba cerca de 15 mil doses neste primeiro lote, onde dentre essas, 1.520 serão destinadas para Campo Grande. É esperado que as aplicações da vacina sejam iniciadas neste sábado (12).

Diferente dos outros públicos, este imunizante tem como esquema primário três doses. Então, a segunda dose será ministrada quatro semanas após o início do ciclo e a terceira em um intervalo de oito semanas da segunda aplicação.

Veja mais sobre a Pfizer Baby: Covid-19: MS recebe 1ª remessa de Pfizer baby

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.