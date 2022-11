Museu da Imagem e Som exibe o filme “Casa” nesta quarta-feira

Resultando da parceria entre o MIS (Museu da Imagem e Som), a unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e o Curso de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), nesta quarta-feira (16), a Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo exibirá o filme “Casa”, em Campo Grande.

Sob a direção de Letícia Simões e com classificação indicativa de 12 anos, a obra será exibida gratuitamente ao público na Sala de Cinema do MIS, a partir das 18h.

Após o fim do filme, acontecerá um debate mediado pelos professores Julio Bezerra e Vitor Zan, do curso de Audiovisual da UFMS, onde será analisado tecnicamente as obras dentro de uma linguagem acessível para a sociedade.

“Casa” conta a história de Letícia, a filha recém-separada que se culpa por ter se distanciado da mãe nos dez anos longe de casa; Heliana, a mãe, está passando por uma profunda crise depressiva que começou depois da decisão de colocar a sua mãe, Carmelita, num asilo de idosos. Na construção dos espaços de afeto entre essas mulheres, “Casa” questiona o que é sanidade, o que é memória, o que é o feminino, o que é a solidão, o que é família, o que é casa.

Para Marinete Pinheiro, coordenadora do MIS-MS, a Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo é uma iniciativa que permite o contato do público local com o cinema nacional. “Acessar o cinema que está sendo produzido no Brasil, no momento, é uma necessidade para a construção fílmica local e um processo fundamental para os estudantes”, afirmou.

O evento faz parte do objetivo do MIS, de oferecer a comunidade uma programação cultural diversificada, com palestras, cursos, oficinas, mostras de cinema, exposição, entre outros. Já para o curso de audiovisual da UFMS, essa é uma oportunidade de impulsionar a formação cinematográfica dos estudantes e despertar o interesse de pessoas de fora da universidade para o curso.

Para mais informações sobre a Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo e a exibição do filme “Casa”, basta entrar em contado pelo telefone (67) 3316-9178.

SERVIÇO: Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo, exibição do filme “Casa”;

Data: 16 de novembro, quarta-feira;

Horário: 18 h;

Local: Museu da Imagem e Som de MS (MIS); Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar; Sala de Cinema;

Classificação indicativa: 12 anos;

Entrada gratuita.

