Prefeito e vereadores tomam posse em Dourados

Na manhã desta quarta-feira (1º), em cerimônia realizada na Câmara Municipal, os 21 vereadores, o prefeito e a vice-prefeita de Dourados tomaram posse de seus cargos. Localizada a 251 km de Campo Grande, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, com 243,3 mil habitantes, inicia uma nova gestão marcada pela ampliação de duas cadeiras no legislativo e pela presença feminina na presidência da Mesa Diretora.

O evento contou com a presença do governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD), e foi presidido pelo vereador mais experiente da Casa, Elias Ishy (PT), que cumpre seu sétimo mandato. Durante a solenidade, foi eleita a Mesa Diretora, que teve sua chapa aprovada por unanimidade, com a seguinte composição:

Presidência: Liandra Brambilla (PSDB)

Vice-presidência: Ademar Cabral, o Inspetor Cabral (PSD)

1º Secretário: Rogério Yuri (PSDB)

2º Secretário: Ederson Ramos, o Márcio Pudim (PSDB)

Logo após a formação da Mesa, o prefeito eleito, Marçal Filho (PSDB), e a vice-prefeita, Gianni Nogueira (PL), foram empossados. Em seu discurso, Marçal emocionou os presentes ao destacar o orgulho de administrar sua cidade natal. “Hoje realizo o sonho de todo cidadão, o de administrar a cidade natal. Amo minha cidade e assumo a prefeitura ciente de todos os desafios, mas estou aqui para dizer aos douradenses que temos garra e determinação para fazer acontecer”, afirmou.

Outro destaque da cerimônia foi a fala de Isa Marcondes (PL), conhecida como Cavala, a vereadora mais votada nas últimas eleições. “Vamos fazer um trabalho que nunca foi visto na história de Dourados. A nossa luta será por uma saúde digna, educação de qualidade e um transporte público digno, garantindo que ninguém tenha que sofrer com a falta do básico na cidade”, declarou.

A cerimônia também reuniu figuras políticas de destaque, como o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), esposo da vice-prefeita, e o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB).

