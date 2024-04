Menino de 3 anos morre atropelado por motociclista no bairro Paulo Coelho Machado

No domingo (21), uma tragédia abalou os moradores do Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, quando um menino de apenas 3 anos de idade perdeu a vida em um acidente de trânsito, no bairro Paulo Coelho Machado. O condutor de uma motocicleta atingiu a criança e, em vez de prestar socorro, fugiu do local.

De acordo com informações preliminares, a criança estava em frente à sua casa, localizada na Rua Maria de Lourdes Viêira de Matos, quando, ao tentar atravessar a rua, foi atropelada pelo motociclista. O impacto foi tão severo que a criança precisou ser socorrida com urgência. Testemunhas relataram que, o condutor da moto seguiu em direção à Rua Catiguá.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente e prestou os primeiros socorros à criança, que foi encaminhada com urgência à Santa Casa de Campo Grande. Apesar de todos os esforços da equipe médica, o menino não resistiu.

Moradores do bairro se mobilizaram e fizeram um apelo nas redes sociais para a captura do fugitivo. A polícia está em diligência para encontrar o motociclista.

