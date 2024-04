Semana em Mato Grosso do Sul deve ser com temperaturas máximas na casa dos 30ºC

Após a passagem de uma frente fria, que afetou as regiões centro-sul e sudoeste do país, a semana em Mato Grosso do Sul deverá ser de temperaturas elevadas, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A maioria dos municípios do estado deve registrar máximas acima dos 30ºC nos próximos dias.

Em Campo Grande, o dia amanheceu com céu parcialmente claro e uma temperatura amena de 24ºC. No entanto, segundo previsões do Inmet, os termômetros devem atingir 31ºC de máxima.

Já nas demais regiões do estado, as temperaturas também devem ser elevadas. No sul, cidades como Ponta Porã e Dourados devem registrar máximas de 30ºC e 31ºC, respectivamente. Enquanto isso, na região pantaneira, municípios como Porto Murtinho, Aquidauana, Coxim e Corumbá podem esperar temperaturas que chegam aos 33ºC.

Para o restante do estado, as previsões indicam um início de semana igualmente quente. Em Costa Rica, Três Lagoas, Paranaíba, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e Bonito, as máximas devem alcançar os 30ºC e 31ºC. Já em Nova Andradina, Sidrolândia e Água Clara, espera-se que os termômetros atinjam os 32ºC.

Com informações do Inmet.

