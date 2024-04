Mulher morre depois de ser atropelada pelo companheiro em Campo Grande

Andressa Fernandes Teixeira, 29 anos, morreu depois de ser atropelada pelo companheiro na noite deste sábado (20). O crime aconteceu na Avenida Cinco, no Bairro Nova Campo Grande, na Capital.

Segundo informações preliminares, a vítima foi atropelada depois de uma discussão. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, tentou reanimar, mas Andressa não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) estiveram no local do crime e o autor foi preso em flagrante. O caso será investigado como feminicídio.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.