MS segue sem previsão de chuva e com alerta para baixa umidade do ar

Previsão indica predomínio de sol e poucas nuvens, com risco de baixa umidade e piora da qualidade do ar

Mato Grosso do Sul, segundo o Clima Tempo deve seguir com tempo firme e calor nos próximos dias. Apesar das manhãs mais amenas em algumas regiões, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia, acompanhadas pela queda da umidade relativa do ar, especialmente no interior do Estado.

A previsão indica predomínio de sol e poucas nuvens até domingo (7), sem expectativa de chuva significativa.

O cenário mantém o alerta para os efeitos do tempo seco, que podem impactar a saúde da população, aumentar o risco de queimadas e reduzir a qualidade do ar em diversas regiões.

Previsão para o feriado prolongado

Com a aproximação do feriado prolongado de Corpus Christi, o tempo firme e seco deve predominar em Mato Grosso do Sul.

As manhãs e noites serão marcadas por temperaturas mais amenas, enquanto as tardes terão elevação nos termômetros, com máximas que podem superar os 30°C em diversas regiões do Estado.

O predomínio de sol e a baixa umidade do ar exigem atenção redobrada com a hidratação e os cuidados com a saúde.

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