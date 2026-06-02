Criança de dois anos sofre convulsão e GCM realiza socorro em Anhanduí

Pais levaram a menina desacordada até a base da corporação; Samu fez o transporte para hospital em Campo Grande

Na manhã desta terça-feira (2), uma criança de 2 anos foi socorrida por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), no distrito de Anhanduí, a cerca de 60 km de Campo Grande, após sofrer uma convulsão e perder a consciência.

Os pais levaram a menina desacordada até a base da corporação, onde os agentes iniciaram os primeiros atendimentos e acionaram o socorro de emergência. Após os procedimentos iniciais, a criança voltou a apresentar sinais de consciência.

Diante da gravidade do caso, ela foi levada até uma base de resgate às margens da BR-163, onde recebeu atendimento especializado. Em seguida, o Samu assumiu a ocorrência e fez o transporte para uma unidade de saúde em Campo Grande.

O guarda civil metropolitano Altair de Oliveira Guaragni, que participou diretamente do atendimento e tem 17 anos de atuação na corporação, destacou a importância do preparo para situações de emergência.

Ele afirmou que o treinamento faz diferença nesses momentos, em que o nervosismo é grande, mas é preciso seguir as técnicas aprendidas na formação.

A ocorrência também teve apoio da Polícia Militar. Segundo a família, a criança havia apresentado febre durante a noite e, pela manhã, começou a ter dificuldade para respirar, o que motivou a busca imediata pela ajuda da corporação.

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