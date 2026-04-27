Menina de dois anos morre após se afogar em piscina em Campo Grande

Foto: Reprodução/Dourados News
Foto: Reprodução/Dourados News

Uma menina de apenas dois anos morreu na tarde desse domingo (26) após se afogar na piscina de uma residência durante um encontro familiar, em Campo Grande. O caso causa comoção e reforça o alerta para os riscos de acidentes domésticos envolvendo crianças.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a criança se afogou no local e foi socorrida pelos próprios familiares, que a encaminharam com urgência à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, a menina não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Conforme o delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), a ocorrência foi registrada inicialmente como morte decorrente de fato atípico. Até o momento, as circunstâncias exatas do afogamento não foram divulgadas.

Caso semelhante recente

A tragédia ocorre poucos dias após outro caso semelhante registrado no interior do estado. Um bebê de 1 ano e 3 meses morreu no dia 15 deste mês após ser encontrado boiando em um açude próximo à residência onde vivia com os pais, no Assentamento Patativa, em São Gabriel do Oeste, a cerca de 137 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações, o pai da criança, de 21 anos, havia se ausentado por cerca de 10 minutos para ir até a casa da mãe, localizada no mesmo terreno. Ao retornar, encontrou o filho já dentro da água.

O bebê foi retirado do açude e recebeu os primeiros socorros com ajuda de vizinhos. Durante o deslocamento até a cidade, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) iniciou o atendimento e acionou suporte avançado. A criança foi levada ao hospital municipal, mas também não resistiu.

Os dois casos acendem um alerta para a importância da supervisão constante de crianças, especialmente em ambientes com acesso à água, como piscinas, açudes e caixas d’água. Especialistas reforçam que acidentes desse tipo podem ocorrer em poucos minutos e, muitas vezes, de forma silenciosa.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Briga por latido de cachorro termina com homem morto em ação policial em Fátima do Sul

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *