Briga por latido de cachorro termina com homem morto em ação policial em Fátima do Sul

Um homem identificado como Helisberto Santos Silva, de 37 anos, conhecido como “Beto”, morreu na noite desse domingo (26) após ser baleado durante um confronto com um policial militar no município de Fátima do Sul, a cerca de 239 quilômetros de Campo Grande. Este é o 30º caso de morte em ação policial registrado no Estado, sendo o terceiro apenas no mesmo dia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 20h30, no bairro Jardim Flórida, após uma discussão iniciada por causa do latido de um cachorro em uma residência na Rua José da Silva. Conforme relato, Helisberto teria se exaltado, batido no portão da casa e ameaçado os moradores de morte, além de quebrar o vidro de uma janela do imóvel.

Após deixar o local, o homem retornou pouco tempo depois armado com um facão e acompanhado por outro indivíduo ainda não identificado. Diante da situação, um policial militar que mora nas proximidades foi até o endereço ao ouvir pedidos de socorro.

Segundo o registro, o agente se identificou e ordenou que Helisberto largasse a arma, mas a ordem não foi obedecida. O homem teria avançado em direção ao policial, que efetuou um disparo para conter a agressão. Helisberto foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Perícia Científica estiveram na cena para os procedimentos de praxe. A arma utilizada pelo policial, uma pistola calibre 9 milímetros, foi apreendida e passará por análise.

Testemunhas relataram que Helisberto já vinha apresentando comportamento agressivo nos dias anteriores ao ocorrido.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção legal de agente do Estado e será investigado pelas autoridades competentes.

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