Adolescente é esfaqueada no pescoço pelo namorado após recusar buscar drogas em Campo Grande

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada no pescoço pelo próprio namorado na noite desse domingo (26), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O suspeito, de 32 anos, foi preso em flagrante após tentar fugir.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 18h20, na Rua Abda Nassar, após uma discussão entre o casal. A agressão teria sido motivada pela recusa da jovem em acompanhar o homem para buscar entorpecentes. Diante da negativa, o suspeito desferiu um golpe de faca na região abaixo da orelha da vítima e fugiu do local.

Equipes da Polícia Militar encontraram a adolescente caída no chão, consciente, porém com dificuldade para falar devido ao ferimento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Apesar da gravidade da área atingida, a equipe médica informou que o corte foi superficial.

Após o ataque, policiais da Força Tática iniciaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades da casa de seu pai, no bairro Jardim Vida Nova, enquanto ele transitava de bicicleta. Durante a abordagem, Kleiton negou o crime e alegou que a própria vítima teria se ferido.

Ainda conforme a ocorrência, o homem apresentou comportamento agressivo durante a condução, desacatando e ameaçando os policiais. Ele afirmou que familiares iriam retaliar a equipe e chegou a dizer que mataria os agentes.

O suspeito já possui histórico criminal, incluindo registros por porte irregular de arma de fogo e uma tentativa de homicídio anterior, ocorrida em junho de 2025, também envolvendo a mesma vítima e motivada por ciúmes.

O caso foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, além de ameaça e desacato. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.

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