Adolescente é esfaqueada no pescoço pelo namorado após recusar buscar drogas em Campo Grande

Foto: arquivo/Deam
Foto: arquivo/Deam

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada no pescoço pelo próprio namorado na noite desse domingo (26), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O suspeito, de 32 anos, foi preso em flagrante após tentar fugir.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 18h20, na Rua Abda Nassar, após uma discussão entre o casal. A agressão teria sido motivada pela recusa da jovem em acompanhar o homem para buscar entorpecentes. Diante da negativa, o suspeito desferiu um golpe de faca na região abaixo da orelha da vítima e fugiu do local.

Equipes da Polícia Militar encontraram a adolescente caída no chão, consciente, porém com dificuldade para falar devido ao ferimento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Apesar da gravidade da área atingida, a equipe médica informou que o corte foi superficial.

Após o ataque, policiais da Força Tática iniciaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades da casa de seu pai, no bairro Jardim Vida Nova, enquanto ele transitava de bicicleta. Durante a abordagem, Kleiton negou o crime e alegou que a própria vítima teria se ferido.

Ainda conforme a ocorrência, o homem apresentou comportamento agressivo durante a condução, desacatando e ameaçando os policiais. Ele afirmou que familiares iriam retaliar a equipe e chegou a dizer que mataria os agentes.

O suspeito já possui histórico criminal, incluindo registros por porte irregular de arma de fogo e uma tentativa de homicídio anterior, ocorrida em junho de 2025, também envolvendo a mesma vítima e motivada por ciúmes.

O caso foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, além de ameaça e desacato. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.

 

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