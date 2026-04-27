Funsat oferta 1.374 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta segunda-feira (27), 1.374 vagas de emprego em Campo Grande, com oportunidades em 146 empresas e diversas áreas de atuação.

Entre os destaques do dia estão vagas para operador de caixa (368), consultor de vendas (12), frentista (15), varredor (10), vigia (10) e web designer (1), além de outras funções disponíveis no painel da Agência de Empregos.

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação, há 1.054 vagas que não exigem experiência, incluindo ajudante de carga e descarga de mercadorias (25), atendente de lojas e mercados (60), fiscal de prevenção de perdas (6), operador de caixa (365) e servente de obras (10).

Também estão disponíveis vagas destinadas a PCD (pessoas com deficiência), nas funções de ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e empacotador à mão.

Para concorrer, é necessário manter o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na sede (Rua 14 de Julho, 992), e até as 13h no Polo Moreninhas (Rua Anacá, 699).

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