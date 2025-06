Médica que morreu em acidente com ônibus na BR-262 é velada em Corumbá

Andrezza das Neves Felski, de 27 anos, que morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã de domingo (15), na BR-262, nas proximidades da região conhecida como “Buraco das Piranhas”, a cerca de 110 quilômetros do município, está sendo velada na Capela Anjos da Paz, no Centro de Corumbá. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Santa Cruz, no Bairro Dom Bosco.

Andrezza viajava em um ônibus da Viação Andorinha, acompanhada do namorado, o delegado Elton Alves de Sá Júnior, lotado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O coletivo colidiu lateralmente com um caminhão que transportava minério. Com o impacto, uma barra de ferro se desprendeu do caminhão, atravessou o para-brisa do ônibus e atingiu passageiros das primeiras fileiras.

Além de Andrezza, também morreu no acidente Marcelino Florentino Filho, de 84 anos, e uma criança de seis anos ficou gravemente ferida, sendo transferida de helicóptero para a Santa Casa de Campo Grande. A morte precoce de Andrezza causou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho do delegado. A jovem era bastante querida e conhecida na cidade. Diversas mensagens de apoio e solidariedade vêm sendo publicadas nas redes sociais, expressando o luto coletivo pela perda.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul emitiu nota de pesar na manhã desta segunda-feira (16), lamentando a morte da jovem. “Nos solidarizamos com a família e amigos enlutados e externamos os nossos mais profundos sentimentos nesse momento de profunda dor.”

Investigação

Segundo relato do motorista do ônibus, o acidente foi provocado por uma falha na pista, que o teria feito perder o controle e invadir a contramão. O condutor do caminhão confirmou que o ônibus trafegava fora da sua faixa e afirmou ter tentado desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

A Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Científica atenderam à ocorrência. A empresa Andorinha divulgou nota prestando solidariedade às famílias das vítimas e informando que acompanha as investigações e está oferecendo apoio.

Neste momento de dor e tristeza, Corumbá lamenta a perda de uma jovem cheia de vida e sonhos interrompidos de forma trágica. Aos familiares e amigos, ficam os mais sinceros sentimentos de pesar.

