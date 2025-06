Trabalhador rural é encontrado morto em lago; versão de ataque por sucuri é investigada como possível homicídio

O corpo de um trabalhador rural, ainda não oficialmente identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (16) em um lago de um assentamento na região de Anhanduí, distrito de Campo Grande (MS). Ele estava desaparecido desde a tarde de domingo (15), quando saiu para pescar com dois colegas e, segundo relato dos mesmos, teria sido atacado por uma sucuri.

De acordo com a Polícia Militar, os dois homens que estavam com a vítima disseram que ele se afogou, mas que conseguiram retirá-lo da água. Minutos depois, afirmaram ter visto uma sucuri puxando o corpo de volta para o lago.

No entanto, a versão levanta suspeitas. Policiais que atenderam a ocorrência relataram que não havia sinais da presença da cobra na região e que os relatos dos companheiros de pescaria eram contraditórios. Com isso, a hipótese de homicídio não está descartada, e a polícia investiga se a história teria sido inventada para encobrir um possível crime.

As buscas pelo corpo começaram ainda no domingo, mas o resgate só foi concluído por mergulhadores do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, após horas de varredura no lago.

Por se tratar de uma região isolada, o acesso e a comunicação com as equipes no local têm sido difíceis. O corpo foi recolhido e será encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), em Campo Grande, onde passará por exames necroscópicos que devem apontar a causa da morte e se há marcas de violência.

A perícia técnica foi acionada e seguirá para o assentamento ainda nesta segunda para realizar os trabalhos no local do suposto afogamento. A identidade da vítima e outros detalhes sobre os envolvidos devem ser divulgados após os exames e a conclusão da investigação preliminar.

